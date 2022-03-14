14.03.2022 20:37 Евгений Клочко

Из Харькова запланировано еще три эвакуационных рейса 15 марта - "Укрзалізниця"

АО «Укрзалізниця» назначило 3 дополнительных эвакуационных рейса на 15 марта, со станции «Харьков-Пассажирский».



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика. На 15 марта известно следующее расписание движения:

Харьков:

10:00 - №239/240 Харьков – Львов;

13:00 - №913/914 Харьков – Хелм;

16:00 - №247/248 Харьков – Дрогобыч.

Дополнительные рейсы также отправятся из Лозовой во Львов в 13:00, из Краматорска во Львов в 16:00, из Запорожья в Ковель в 16:05, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com