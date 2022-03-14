    
Главная Новости Харькова Общество Гуманитарная помощь: обновлен список пунктов выдачи в Харькове
14.03.2022  19:54   Дмитрий Колоней

Гуманитарная помощь: обновлен список пунктов выдачи в Харькове

Об этом сегодня, 14 марта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,  по словам Олега Синегубова за сутки Харьковский областной гуманитарный штаб разгрузил шесть вагонов и семь фур гуманитарной помощи. Собранное передают в отделения сетей «Укрпочта» и «Новая Почта», а также в территориальные громады области.
 
На сегодня, 14 марта, гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 19-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

  1. ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
  2. ул. Петра Болбочана, 3;
  3. пр. Славы, 5;
  4. ул. Китаенко, 4;
  5. ул. Аэрофлотская, 12;
  6. ул. Академика Проскуры, 9-б;
  7. ул. Шевченко, 224;
  8. ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;
  9. ул. Валентиновская, 31;
  10. пр. Юбилейный, 49-а;
  11. ул. Краснодарская, 181-б;
  12. ул. Амосова, 5;
  13. пр. Александровский, 73;
  14. ул. Рыбалко, 40;
  15. пр. Московский, 259;
  16. пр. Победы, 59;
  17. пр. Льва Ландау, 20;
  18. пр. Гагарина, 314-а;
  19. ул. Героев Труда, 6.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
  • ул. Амосова, 11-а;
  • проезд Стадионный, 13;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Луи Пастера, 318; у
  • л. Ньютона, 98;
  • пр. Льва Ландау, 46; 
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • ул. Пушкинская, 96;
  • Жихор, ул. Кутаисская, 20.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 Медицина Как в Харькове получить помощь от Красного Креста 12.03 Общество Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: список адресов 06.03 Общество Помогать доставке гуманитарной помощи в Харькове будет полиция
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 