14.03.2022 19:54 Дмитрий Колоней
Гуманитарная помощь: обновлен список пунктов выдачи в Харькове
Об этом сегодня, 14 марта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, по словам Олега Синегубова за сутки Харьковский областной гуманитарный штаб разгрузил шесть вагонов и семь фур гуманитарной помощи. Собранное передают в отделения сетей «Укрпочта» и «Новая Почта», а также в территориальные громады области.
На сегодня, 14 марта, гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 19-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:
-
ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
-
ул. Петра Болбочана, 3;
-
пр. Славы, 5;
-
ул. Китаенко, 4;
-
ул. Аэрофлотская, 12;
-
ул. Академика Проскуры, 9-б;
-
ул. Шевченко, 224;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;
-
ул. Валентиновская, 31;
-
пр. Юбилейный, 49-а;
-
ул. Краснодарская, 181-б;
-
ул. Амосова, 5;
-
пр. Александровский, 73;
-
ул. Рыбалко, 40;
-
пр. Московский, 259;
-
пр. Победы, 59;
-
пр. Льва Ландау, 20;
-
пр. Гагарина, 314-а;
-
ул. Героев Труда, 6.
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:
-
пр. Людвига Свободы, 35;
-
ул. Ахсарова, 21;
-
пер. Пискуновский, 4;
-
пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
-
ул. Амосова, 11-а;
-
проезд Стадионный, 13;
-
пр. Героев Сталинграда, 169/24;
-
ул. Луи Пастера, 318; у
-
л. Ньютона, 98;
-
пр. Льва Ландау, 46;
-
пр. Архитектора Алешина, 5;
-
пр. Индустриальный, 24/31;
-
ул. Шевченко, 24-а;
-
ул. Пушкинская, 96;
-
Жихор, ул. Кутаисская, 20.
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