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14.03.2022  19:23   Дмитрий Колоней

«Карта харьковчанина»: партнеры проекта предоставляют бесплатные консультации врачей

Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг Харькова.


«Карта харьковчанина»: партнеры проекта предоставляют бесплатные консультации врачей
Как сообщает РЕДПОСТ, горожане могут получить бесплатные медицинские консультации от партнеров проекта «Карта харьковчанина».
 
Бесплатно проконсультировать готовые специалисты таких медучреждений:
  • "Mercury Dental Clinic",
  • "Доктор Алекс",
  • "AVN Clinic & Medical Lab",
  • "ЕVA MEDICAL" 
  • "ОН Клиник".

Получить консультацию можно по ссылке https://t.me/doctorzdeskh.

 

Тэги:  карта харьковчанина, бесплатные консультации врачей, харьков
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