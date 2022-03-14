14.03.2022 18:53 Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове разрушено около 600 домов

Об этом во время общения по видеосвязи с мэром Чикаго Лори Лайтфут сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что около 600 жилых домов было разрушено в Харькове из-за постоянных обстрелов города российской армией.

По словам рукводителя города, эти дома не подлежат восстановлению, поэтому люди фактически лишились жилья. Также в Харькове разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе родильные дома.

«Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментам, в том числе инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе», - сообщил городской голова.

По его словам, сейчас главная задача - сохранить жизни людей и прекратить войну, и позиция США очень важна в этом вопросе. Игорь Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.