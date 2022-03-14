    
Главная Новости Харькова ЖКХ Агрессия России: в Харькове разрушено около 600 домов
14.03.2022  18:53   Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове разрушено около 600 домов

Об этом во время общения по видеосвязи с мэром Чикаго Лори Лайтфут сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что около 600 жилых домов было разрушено в Харькове из-за постоянных обстрелов города российской армией.
 
По словам рукводителя города, эти дома не подлежат восстановлению, поэтому люди фактически лишились жилья. Также в Харькове разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе родильные дома.
 
«Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей  медикаментам, в том числе инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе», - сообщил городской голова.
 
По его словам, сейчас главная задача - сохранить жизни людей и прекратить войну, и позиция США очень важна в этом вопросе. Игорь Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов провел переговоры с мэром Бостона Мишель Ву.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, разрушены дома, мэр чикаго
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 Общество Агрессия России: харьковским спасателям нужны альпинисты 14.03 ЖКХ Агрессия России: без тела остались жители более чем 500 домов в Харькове (адреса) 14.03 Общество Агрессия России: Харьковскому зоопарку нужна помощь
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 