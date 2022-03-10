10.03.2022 22:01 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов провел переговоры с мэром Бостона Мишель Ву

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал коллеге о текущей ситуации в городе.

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 10 марта 2022 года, провел переговоры с мэром американского города Бостон Мишель Ву.

Руководитель города отметил, что Харьков больше других городов Украины подвергается постоянной бомбардировке и ракетным обстрелам, в результате чего разрушается критическая инфраструктура города, уничтожаются многоэтажные жилые дома, гибнет мирное население, в том числе дети. Из-за обстрелов многие харьковчане остались без крыши над головой, и городская власть занимается их временным расселением в более безопасные места, а также обеспечивает их предметами первой необходимости, горячим питанием и медикаментами.

По словам Игоря Терехова, Украина сейчас как никогда нуждается в консолидированной поддержке международных партнеров для того, чтобы остановить страну-агрессора.

«Зная, что Бостон имеет своих представителей в Конгрессе, я хотел бы обратиться с просьбой ужесточить меры воздействия по отношению к стране-агрессору. Это могло бы быть средством давления на Российскую Федерацию с целью окончания военных действий. Об этом же позавчера я просил мэра Нью-Йорка. Я считаю, что консолидированная позиция между крупнейшими городами Америки могла бы принести пользу», - отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Мишель Ву пожелала харьковчанам сил пройти это испытание, а также отметила, что Бостон полностью поддерживает Украину, и ее гражданам будет оказана необходимая помощь.