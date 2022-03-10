    
Главная Новости Харькова Власть Игорь Терехов провел переговоры с мэром Бостона Мишель Ву
10.03.2022  22:01   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов провел переговоры с мэром Бостона Мишель Ву

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал коллеге о текущей ситуации в городе.

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 10 марта 2022 года, провел  переговоры с мэром американского города Бостон Мишель Ву.
 
Руководитель города отметил, что Харьков больше других городов Украины подвергается постоянной бомбардировке и ракетным обстрелам, в результате чего разрушается критическая инфраструктура  города, уничтожаются многоэтажные жилые дома, гибнет мирное население, в том числе дети. Из-за обстрелов многие харьковчане остались без крыши над головой, и городская власть занимается их временным расселением в более безопасные места, а также обеспечивает их предметами первой необходимости, горячим питанием и медикаментами. 
 
По словам Игоря Терехова, Украина сейчас как никогда нуждается в консолидированной поддержке международных партнеров для того, чтобы остановить страну-агрессора. 
 
«Зная, что Бостон имеет своих представителей в Конгрессе, я хотел бы обратиться с просьбой ужесточить меры воздействия по отношению к стране-агрессору. Это могло бы быть средством давления на Российскую Федерацию с целью окончания военных действий. Об этом же позавчера я просил мэра Нью-Йорка. Я считаю, что консолидированная позиция между крупнейшими городами Америки могла бы принести пользу», - отметил Игорь Терехов. 
 
В свою очередь Мишель Ву пожелала харьковчанам сил пройти это испытание, а также отметила, что Бостон полностью поддерживает Украину, и  ее гражданам будет оказана необходимая помощь.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, встреча, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.03 Общество Игорь Терехов: Харьковские супермаркеты и пункты выдачи гуманитарной помощи продолжают работу 10.03 Власть Смертельное ДТП на Окружной: дети в Харькове идут на поправку (видео) 09.03 Власть Мы обязательно возродим Харьков! - Игорь Терехов (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 