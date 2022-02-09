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09.02.2022  13:57   Евгений Клочко

Игорь Терехов жестко отреагировал на жалобы харьковчан (фото)

В Холодногорском районе ликвидируют незаконную свалку и обустроят временные тротуары для расширения проезда между домами.


РЕДПОСТ (Василий Голосный)
Такие решения были приняты в ходе встречи Харьковского городского головы с жильцами района, сообщает журналист РЕДПОСТ.
 
В частности, было принято решение убрать забор и расчистить территорию по Полтавскому шляху, 140, где собственник оградил пустырь и туда начали сносить мусор с близлежащих домов.
 
Игорь Терехов отметил, что подобные территории должны занимать социально значимые  объекты для местных жителей. Такие, как детские площадки.
 
Он отметил важность молниеносного реагирования на все запросы людей и подчеркнул, что забор в ближайшее время будет демонтирован и больше никто не сможет сносить туда мусор.
 
Также в ходе инспекции Холодногорского района мэр города отреагировал на жалобу жителей дома по ул. Полтавский Шлях, 148/2, где строят паркинг. Терехов отметил, что строительство ведется законно и паркинг необходим, чтобы убрать скопление машин в микрорайоне, но из-за работ сузился проезд, что доставляет неудобства местным жителям.
 
Поэтому весной, отметил мэр, в районе домов расширят временную дорогу и сделают временные тротуары, а ко Дню города выполнят весь необходимый комплекс работ.

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Тэги:  игорь терехов, встреча, харьков
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