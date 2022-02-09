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09.02.2022  13:46   Александра Жук

Ветераны Афганистана получат материальную помощь от Харькова

Кроме выплаты материальной помощи городские власти планируют благоустройство сквера Воинов-интернационалистов с постройкой колокольни.

Ветераны Афганистана получат материальную помощь. Новости Харькова

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов на встрече с представителями городских организаций ветеранов Афганистана, передает корреспондент РЕДПОСТ.

«Помогать воинам Афганистана – наш долг», – сказал Игорь Терехов. По его словам, разовая социальная помощь будет в пределах 10 тысяч гривен на человека. В бюджете города в ближайшее время должны предусмотреть на это соответствующее финансирование.

Кроме того, до 2024 года в сквере Воинов-интернационалистов, который находится по ул. Культуры, должны провести комплексное благоустройство. А рядом с расположенным в сквере храмом иконы Божией Матери «Взыскание погибших» появится колокольня.

В городской организации ветеранов Афганистана рассказали о сотрудничестве с Харьковским горсоветом: «С муниципалитетом у нас долголетнее плодотворное сотрудничество. Нас слышат и нам помогают. А ветераны других городов нам по-доброму завидуют».

Отметим, на данный момент для такой категории в Харькове сохранены льготы на коммунальные услуги и на проезд в общественном транспорте.

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Тэги:  игорь терехов, ветеран, афганистан, матпомощь, харьков
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