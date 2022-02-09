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09.02.2022  13:39   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук назвал мотив расстрела сослуживцев

Задержанный Артемий Рябчук рассказал на допросе новые подробности о стрельбе.

Артемий Рябчук
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Сообщается, что у Артемия Рябчука в момент расстрела сослуживцев было плохое настроение и он устал терпеть.
 
"У меня было плохое настроение, ужасное состояние. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел... и устал",- сообщил Рябчук.
 
В это же время отмечается, что среди личного состава части № 3021 Национальной гвардии провели анкетирование. Исходя из первичного их изучения, можно говорить о том, что комиссии удалось выявить факты неуставных отношений.
 
"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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