09.02.2022 13:39 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук назвал мотив расстрела сослуживцев

Задержанный Артемий Рябчук рассказал на допросе новые подробности о стрельбе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что у Артемия Рябчука в момент расстрела сослуживцев было плохое настроение и он устал терпеть.

"У меня было плохое настроение, ужасное состояние. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел... и устал",- сообщил Рябчук.

В это же время отмечается, что среди личного состава части № 3021 Национальной гвардии провели анкетирование. Исходя из первичного их изучения, можно говорить о том, что комиссии удалось выявить факты неуставных отношений.

"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил, и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.