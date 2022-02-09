09.02.2022 13:25 Виталий Хиневич

Астрологи назвали самых трусливых мужчин по знаку Зодиака

Представителям пяти знаков Зодиака очень сложно постоять за себя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что астрологи назвали мужчин по знакам Зодиака, которым трудно постоять за себя и взять ответственность за свои действия.

Весы

Мужчины данного знака Зодиака имеют очень мягкий характер. Весы редко спешат брать на себя ответственность и рады перекладывать обязанности на других. Для них в приоритете покой и тишина, они не будут лишний раз напрягаться и доказывать что-то кому-то.

Рыбы

Этих мужчин очень сложно заставить покинуть зону комфорта. Они рады плыть по течению, избегать конфликтов. Представители данного знака Зодиака не будут меняться в угоду другим, потому им очень сложно строить отношения.

Дева

Девы - очень импульсивные мужчины, они желают быть лидерами и очень любят разбрасываться словами. Мужчины данного знака Зодиака не желают брать ответственность за других людей. Из-за этого с ними не всегда бывает тихо и спокойно.

Телец

Мужчины-Тельцы часто воспринимают малодушие как позитивную черту характера. Именно потому представители этого знака обычно все делают очень осторожно. Они любят действовать по продуманному плану, главное уверенно и быстро.

Напомним, знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака, которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.