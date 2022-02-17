17.02.2022 16:45 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: с Артемием Рябчуком хотели встретиться командиры части

Адвокат Артемия считает такие действия давлением на следствие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".

В распоряжении журналистов оказался документ, подписанный Андреем Саляком. В нем следователь ГБР сообщил начальнику Днепровского учреждения исполнения наказаний №4 Виктору Ермаченко, что "дает добро" на посещение Артемия Рябчука рядом лиц. Это – заместитель директора департамента персонала Главного управления Нацгвардии Украины Евгений Павелко, первый заместитель командира 1-го стрелкового батальона – начальник штаба Назар Науменко, а также заместитель начальника одного из отделов департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

Защитница расценивает такое разрешение следователя не только как попытку оказать давление на нацгвардейца, но и как "преступные действия".

"Может, кто из юристов не знал, но следователи ГБР пользуются исключительным правом решать судьбу подозреваемых в СИЗО и предоставлять им разрешения на "свидание вне производства". Вижу в этих преступных действиях откровенное влияние на ход следствия и давление на нашего подзащитного Артемия Рябчука. Интересно, что на этот счет думает руководство ДБР и СБУ?", - сообщила адвокат.

Кроме того, защитница Рябчука прокомментировала то, что следствие обнародовало ряд версий случившегося. Однако, сторона защиты узнала про ход расследования из средств массовой информации. Более того, адвокат сказала, что им дают на изучение только часть материалов уголовного дела.

Еще один адвокат Артемия Денис Гордеев подчеркнул, что "ни одна из трех версий от стороны обвинения в той формулировке, в которой они подают, не соответствует действительности".

Гордеев отметил, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, "не является доказательством вины Артема Рябчука".

Также сторона защиты Артемия Рябчука уверена, что подозреваемому пока будет безопаснее в СИЗО, чем на свободе. В изоляторе за подсудимым постоянно осуществляется наблюдение, а многие люди хотят нанести ему вред.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.