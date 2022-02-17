17.02.2022 16:58 Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: бывшая жена погибшего требует компенсировать ей ущерб

Бывшая супруга погибшего в ДТП с кортежем Александра Ярославского и мать их общего ребенка Екатерина Овчаренко требует привлечь виновного к ответственности и компенсировать ей ущерб.



ДТП с кортежем Ярославского: бывшая жена погибшего требует компенсировать ей ущерб







Фото: Дмитрий Дробот

Об этом сообщают журналисты Суспільне, со ссылкой на адвокат Романа Лихачева, который с 17 февраля представляет интересы женщины.

"Прежде всего будем требовать справедливого решения, поскольку все-таки их общий ребенок с погибшим потерял отца. Соответственно, потребуем компенсацию, хотя компенсации жизни человека вообще не может быть. В первую очередь - привлечение к ответственности виновных лиц", - сказал Лихачев.

По словам юриста, мать погибшего полностью отказалась от каких-либо претензий, а бывшая жена погибшего Екатерина Овчаренко представляет интересы 8-летнего сына Ильи.

"Отец хорошо относился к ребенку. Сейчас многие рассказывают, каким отрицательным был погибший, однако могу сказать, что сегодня достаточно долго общался с Екатериной, отец ребенка оказывал материальную помощь даже находясь в местах лишения свободы", - сказал Роман Лихачев.

Читайте все новости по теме ДТП с кортежем Александра Ярославского

Тело погибшего уже более недели находится в чугуевском морге. Роман Лихачев заявил, что в деле еще будет много экспертиз: "Основное, что меня интересует сейчас — почему в предыдущих следственных действиях было упущено так много времени".

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину . От полученных травм последний скончался.

Позже в пресс-службе компании DCH уточнили, кто был за рулем автомобиля харьковского бизнесмена Александра Ярославского в ночь с 9 на 10 февраля.