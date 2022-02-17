    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил о давлении на него со стороны правоохранителей
17.02.2022  13:52   Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил о давлении на него со стороны правоохранителей

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский сделал официальное заявление по поводу давления на него со стороны правоохранительной системы Украины.

ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен сделал официальное заявление
 
Текст обращения был опубликован на странице компании DCH. По словам Ярославского, причиной такого заявления послужили прозвучавшие в его адрес публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины.
 
"Уже 30 лет я строю независимую Украину: зарабатываю деньги и вкладываю их в мою любимую родную Харьковщину и мою родную страну. Причем строю и инвестирую с надеждой, что в результате получится сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают и перед законом все равны.
 
 
К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности».
 
Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?
 
О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?
 
 
Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?
 
Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?
 
Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое «резонансное дело».
 
Не получится.
 
Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.
 
Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела.
 
Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского.
 
Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.
 
Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков «Металлиста» на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в «Металлист» и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке.
 
Только вместе и только вперед!", - говорится в обращении харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину. От полученных травм последний скончался.
 
Источник:   DCH
 Тэги:  дтп с кортежем ярославского, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Криминал и происшествия ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего обнаружили в служебном помещении морга (видео) 16.02 Криминал и происшествия ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего в ДТП нашлись 15.02 Криминал и происшествия ДТП с кортежем Ярославского: на судмедэкспертов открыли уголовное производство
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 