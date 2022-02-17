17.02.2022 13:52 Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил о давлении на него со стороны правоохранителей

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский сделал официальное заявление по поводу давления на него со стороны правоохранительной системы Украины.

Текст обращения был опубликован на странице компании DCH. По словам Ярославского, причиной такого заявления послужили прозвучавшие в его адрес публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины.

"Уже 30 лет я строю независимую Украину: зарабатываю деньги и вкладываю их в мою любимую родную Харьковщину и мою родную страну. Причем строю и инвестирую с надеждой, что в результате получится сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают и перед законом все равны.

К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности».

Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?

О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое «резонансное дело».

Не получится.

Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.

Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела.

Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского.

Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.

Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков «Металлиста» на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в «Металлист» и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке.

Только вместе и только вперед!", - говорится в обращении харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину . От полученных травм последний скончался.