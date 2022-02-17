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17.02.2022  14:05   Виталий Хиневич

В Украине легализовали виртуальные активы

Нардепы проголосовали за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделали регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

Виртуальная валюта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
 
Сообщается, что 17 февраля во время заседания Верховной Рады парламентарии поддержали закон о виртуальных активах. 
 
В частности, принятый закон предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка. Также предусматривает сделки по продаже, обмену и переводу виртуальных активов. 
 
Ранее Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его на рассмотрение парламентариям с 21 предложением. Комитет по цифровым трансформациям поддержал все предложения Зеленского и рекомендовал депутатам принять закон в целом.
 
Напомним, ранее представитель НБУ заявил, что пока не определен статус криптовалют, за любые операции с криптовалютами пользователь лично несет ответственность за свои средства.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  виртуальная валюта, экономика, харьков
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