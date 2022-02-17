17.02.2022 14:05 Виталий Хиневич

В Украине легализовали виртуальные активы

Нардепы проголосовали за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделали регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Сообщается, что 17 февраля во время заседания Верховной Рады парламентарии поддержали закон о виртуальных активах.

В частности, принятый закон предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка. Также предусматривает сделки по продаже, обмену и переводу виртуальных активов.

Ранее Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его на рассмотрение парламентариям с 21 предложением. Комитет по цифровым трансформациям поддержал все предложения Зеленского и рекомендовал депутатам принять закон в целом.

Напомним, ранее представитель НБУ заявил, что пока не определен статус криптовалют , за любые операции с криптовалютами пользователь лично несет ответственность за свои средства.