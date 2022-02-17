17.02.2022 14:20 Евгений Клочко

Цены на бензин в Украине: стоимость топлива на АЗС продолжает расти

Ряд розничных украинских сетей автозаправочных станций в четверг, 17 февраля 2022 года откорректировали цены на разные марки бензина и дизельное топливо.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 АЗС) подняла цену на дизельное топливо и бензин на 1 гривну за литр.

Так, в сети автозаправок ANP 92-й банзин вырос в цене до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л и ДТ – до 33,00 грн/л.

"Укрнафта" подняла цены на А-95 до 33 грнза литр, а 95-й и ДТтеперь стоят 34,00 и 33,00 грн/л. соответственно.

Сети "БРСМ-Нефть", KLO, "Автотранс", "Motto", "Marshal" и др подняли розничные цены на топливо в пределах от 0,18 до 0,50 грн/л.

По данным Консалтинговой группы "А-95", средняя цена по Украине бензина марки А-92 выросла на 41 коп./л и составила 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожал на 41 коп./л – до 34,95 грн/л., а дизельное топливо – на 40 коп./л - до 34,14 грн/л.

Напомним, в феврале 2022 года Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива , от которой АЗС может устанавливать собственную наценку.

По словам экспертов, автомобилистам не стоит ожидать понижения цен на топливо. И, что самое печальное, из-за цен на бензин и ДТ, волной подскочат в Украине цены на все, где заложена статья на горюче-смазочные материалы. Соответственно, на все товары и услуги.