04.02.2022 11:30 Виталий Хиневич

В Украине установили новые предельно допустимые цены на топливо

В феврале Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС может устанавливать собственную наценку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что средние расчеты цены для бензина составляют 30,84 гривны за один литр, цена дизельного топлива составляет 28,30 гривен. Таким образом, средняя стоимость бензина в феврале увеличилась на 1,59 гривен за литр, дизельное топливо возросло в цене на 1,46 гривен.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 гривен за литр, а на дизтопливо — 35,30 гривен за литр. Данная цена актуальна для топлива обычных марок, без дополнительных химических соединений.

Напомним, в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться ряд птицефабрик.