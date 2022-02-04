    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность В Украине установили новые предельно допустимые цены на топливо
04.02.2022  11:30   Виталий Хиневич

В Украине установили новые предельно допустимые цены на топливо

В феврале Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС может устанавливать собственную наценку.

Топливо
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что средние расчеты цены для бензина составляют 30,84 гривны за один литр, цена дизельного топлива составляет 28,30 гривен. Таким образом, средняя стоимость бензина в феврале увеличилась на 1,59 гривен за литр, дизельное топливо возросло в цене на 1,46 гривен.
 
 
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 гривен за литр, а на дизтопливо — 35,30 гривен за литр. Данная цена актуальна для топлива обычных марок, без дополнительных химических соединений.
 
Напомним, в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться ряд птицефабрик.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  экономика, топливо, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 Экономика и промышленность Украинцы стали чаще покупать импортные продукты питания 03.02 Дороги и транспорт Стала известна стоимость проезда платными дорогами Украины 03.02 Экономика и промышленность Украинцы продолжают накапливать долги за коммунальные услуги
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 