22.01.2022 21:56 Дмитрий Колоней

В Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться ряд птицефабрик

На ситуацию повлиял рост цен на природный газ.https://redpost.com.ua/news/1240578-gryadet-podorozhanie-produktov-pitaniya-v-ukraine-ekspert



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на Agronews, восемь птицефабрик Украины могут прекратить работу птицы из-за роста цены на природный газ. в связи с этим прелдприятия обратились за помощью к министру аграрной политики Роману Лещенко, обрисовав весьма марчную ситуацию.

Руководители птицефабрик отметили, что природный газ влияет на весь производственный процесс - выращивание цыплят-бройлеров, производство мяса птицы и продуктов его переработки. Между тем цена на него стремительно растет. В результате, если еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составила 1,6 грн, в первом квартале - 2,11 грн, в ноябре - около 4 грн, то в декабре взлетела до 6,4 грн. Если так будет продолжаться, то производители вынуждены будут поднять цены на внутреннем рынке. Это может привести к замещению украинской курятины более дешевой импортной, что, нанесет ущерб отрасли.

На конец 2021 года Украина занимала 5 место по экспорту мяса птицы в мире и товаропроизводители обеспечили поступление валютной выручки в размере свыше $650 млн.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции уничтожают миллионы кур из-за распространения птичьего гриппа.