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22.01.2022  21:56   Дмитрий Колоней

В Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться ряд птицефабрик

На ситуацию повлиял рост цен на природный газ.https://redpost.com.ua/news/1240578-gryadet-podorozhanie-produktov-pitaniya-v-ukraine-ekspert


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на Agronews, восемь птицефабрик Украины могут прекратить работу птицы из-за роста цены на природный газ. в связи с этим прелдприятия обратились за помощью к министру аграрной политики Роману Лещенко, обрисовав весьма марчную ситуацию. 
 
 
Руководители птицефабрик отметили, что природный газ влияет на весь производственный процесс - выращивание цыплят-бройлеров, производство мяса птицы и продуктов его переработки. Между тем цена на него стремительно растет. В результате, если еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составила 1,6 грн, в первом квартале - 2,11 грн, в ноябре - около 4 грн, то в декабре взлетела до 6,4 грн. Если так будет продолжаться, то производители вынуждены будут поднять цены на внутреннем рынке. Это может привести к замещению украинской курятины более дешевой импортной, что, нанесет ущерб отрасли.
 
На конец 2021 года Украина занимала 5 место по экспорту мяса птицы в мире и товаропроизводители обеспечили поступление валютной выручки в размере свыше $650 млн.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции уничтожают миллионы кур из-за распространения птичьего гриппа.
 

 

Источник:   Agronews
 Тэги:  кризис, рост цен, харьков, украина, газ
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