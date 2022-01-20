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20.01.2022  10:30   Виталий Хиневич

Грядет подорожание продуктов питания в Украине - эксперт

В 2022 году следует ожидать самое большое подорожание продуктов за последние годы.

Продукты питания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что посетители продуктовых магазинов заметили, как с начала 2022 года выросли цены на продукты питания. 
 
Некоторые продукты выросли в цене на 20-30%. В текущем году следует ожидать самого большого подорожания продуктовой корзины за последние годы.
 
По словам главы Украинской плодоовощной ассоциации Федора Рыбалко, цены начали рост еще перед зимними праздниками. В частности Украина осталась без импортной продукции, так как в страну пришел корабль с испорченными продуктами. В итоге остались только то, что вырастили в стране. 
 
На стоимость отечественной продукции влияет цена на газ и коммунальные услуги.
 
 
"Белокочанная капуста зимой прошлого года стоила 2 гривен за килограмм, а в этом году – 20 гривен за килограмм. Пекинская капуста уже стоит 35-40 гривен за килограмм, хотя в течение года была не больше 15 гривен за килограмм. Морковь, лук и прочие овощи будут расти в цене до тех пор, пока их не перестанут покупать", – сообщил Федор Рыбалко.
 
Кроме этого сообщается, что куриные яйца, которые сейчас стоят около 40 гривен за десяток, скоро могу подорожать до 50 гривен. Молочная и мясная продукция подорожает также, основной скачек цен стоит ожидать к апрелю текущего года. 
 
Напомним также: в 2022 году в Украине могут появиться продуктовые карточки.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  продукты питания, цены, харьков
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Комментариев: 1

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зе-пиндарасы // 2022-01-20 11:40:05 // Ответить
эпоха бидности прошла эпоха сдонуть начата

 

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