20.01.2022 10:30 Виталий Хиневич

Грядет подорожание продуктов питания в Украине - эксперт

В 2022 году следует ожидать самое большое подорожание продуктов за последние годы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".

Сообщается, что посетители продуктовых магазинов заметили, как с начала 2022 года выросли цены на продукты питания.

Некоторые продукты выросли в цене на 20-30%. В текущем году следует ожидать самого большого подорожания продуктовой корзины за последние годы.

По словам главы Украинской плодоовощной ассоциации Федора Рыбалко, цены начали рост еще перед зимними праздниками. В частности Украина осталась без импортной продукции, так как в страну пришел корабль с испорченными продуктами. В итоге остались только то, что вырастили в стране.

На стоимость отечественной продукции влияет цена на газ и коммунальные услуги.

"Белокочанная капуста зимой прошлого года стоила 2 гривен за килограмм, а в этом году – 20 гривен за килограмм. Пекинская капуста уже стоит 35-40 гривен за килограмм, хотя в течение года была не больше 15 гривен за килограмм. Морковь, лук и прочие овощи будут расти в цене до тех пор, пока их не перестанут покупать", – сообщил Федор Рыбалко.

Кроме этого сообщается, что куриные яйца, которые сейчас стоят около 40 гривен за десяток, скоро могу подорожать до 50 гривен. Молочная и мясная продукция подорожает также, основной скачек цен стоит ожидать к апрелю текущего года.

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