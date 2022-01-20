Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 726 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 931 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 251 750 человек. Выздоровело 234 466 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 768 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 827 человек (в том числе 726 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Купянском районе, 22 – в Изюмском, 17 – в Красноградском, 14 – в Богодуховском, 12 – в Чугуевском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 января.
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В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
По народному календарю 20 января – Иван-бражник. Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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