20.01.2022 10:19 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 726 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 931 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 251 750 человек. Выздоровело 234 466 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 768 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 827 человек (в том числе 726 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Купянском районе, 22 – в Изюмском, 17 – в Красноградском, 14 – в Богодуховском, 12 – в Чугуевском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 января.