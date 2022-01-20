ДТП Харьков: столкновение двух легковушек создало утреннюю пробку на Салтовке (видео)

Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях
Около восьми часов утра на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло дорожно-транспортное происшествие, передает РЕДПОСТ.
В районе перекрестка с улицей Стуса (Механизаторской) столкнулись легковые автомобили Hyundai Sonata и Нива. От удара автомобиль ВАЗ вылетел на газон.
Сами машины получили значительные механические повреждения. Сведений о пострадавших нет. На место ДТП вызывали карету скорой помощи. Патрульные оформляют происшествие.
Авария на оживленной салтовской трассе создала помехи в дорожном трафике.
Официальная информация уточняется.
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