15.01.2022 15:10 Виталий Хиневич

Полиция расследует смертельное ДТП на Харьковщине

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 14 января около 17:47 на автомобильной трассе «Киев-Харьков-Довжанский» 52-летний водитель автомобиля марки Opel Astra допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате полученных травм 62-летний житель села Коробочкино погиб на месте происшествия.

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На основании происшествия открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину водителя докажут, ему может грозить от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет, либо без такового.

Напомним, ранее в Харькове пьяный водитель врезался в дерево.