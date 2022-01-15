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15.01.2022  14:30   Виталий Хиневич

В Украине утвержден новый образец сертификата ВНО: чего ждать учащимся

Новую форму сертификата утвердили в Министерстве образования Украины.

ВНО
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Politeka».
 
Сообщается, что основная часть сертификата ВНО будет содержать информацию об учебных предметах, которые участник  тестирования будет сдавать за счет средств из государственного бюджета. В дополнительной части документа будет указана информация о предметах, которые ученик сдавал за собственные средства.
 
Также новый образец будет иметь специальный QR-код, который позволит выполнить верификацию информации, указанной в сертификате.
 
 
Участникам ВНО выдадут сертификат в индивидуальном конверте вместе с информацией о регистрации на тестирование. Документ направят ученикам, которые сдают ГИА в формате ВНО, в учебное заведение, в котором они учатся. Другим категориям лиц – по адресу, указанному при регистрации.
 
Напомним, ранее лучшие школьники Харькова получили от муниципалитета денежные сертификаты на 10 000 грн и благодарности Харьковского городского совета.
 
Источник:   Politeka
 Тэги:  вно, тестирование, харьков
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