28.04.2022 20:21 Дмитрий Колоней

Харьковщина: мультидисциплинарный экзамен могут отменить

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.



Харьковщина: мультидисциплинарный экзамен могут отменить



Как сообщает, РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент науки и образования ХОВА, для выпускников, которые из-за боевых действий не смогут получить аттестат, предусмотрена специальная процедура.

По стандартной процедуре выпускникам вручат аттестаты об окончании общего среднего образования в заведениях, где они сейчас учатся.

"Выпускники школ Харьковской области получат аттестаты до 10 июня. Для выпускников, которые находятся на временно оккупированных территориях или с которыми отсутствует связь, или в других критических обстоятельствах, срок получения аттестата продлен до декабря 2022 года», - отметили в Департаменте.

Напомним, в этом году по всей территории Украины отменено проведение Внешнего независимого оценивания. По данным Департамента науки и образования ХОВА, проведение Мультидисциплинарного экзамена в Харьковской области в стадии обсуждения - есть вероятность, что его отменят для харьковских выпускников. Окончательно об этом будет сообщено позже.