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28.04.2022  20:21   Дмитрий Колоней

Харьковщина: мультидисциплинарный экзамен могут отменить

Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОВА.


Харьковщина: мультидисциплинарный экзамен могут отменить
Как сообщает, РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент науки и образования ХОВА, для выпускников, которые из-за боевых действий не смогут получить аттестат, предусмотрена специальная процедура.
 
По стандартной процедуре выпускникам вручат аттестаты об окончании общего среднего образования в заведениях, где они сейчас учатся.
 
"Выпускники школ Харьковской области получат аттестаты до 10 июня. Для выпускников, которые находятся на временно оккупированных территориях или с которыми отсутствует связь, или в других критических обстоятельствах, срок получения аттестата продлен до декабря 2022 года», - отметили в Департаменте.
 
Напомним, в этом году по всей территории Украины отменено проведение Внешнего независимого оценивания. По данным Департамента науки и образования ХОВА, проведение Мультидисциплинарного экзамена в Харьковской области в стадии обсуждения - есть вероятность, что его отменят для харьковских выпускников. Окончательно об этом будет сообщено позже.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вно, мультидисциплинарный экзамен, харьков
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