28.04.2022 21:16

В Харькове парикмахеры работают прямо в метро (фото)

Ребята пришли постричь мальчиков и мужчин, проживающих в харьковской подземке. Многие из них ходили к парикмахеру еще до начала войны.





Инициативу волонтера Виктории Петрухиной поддержал владелец барбершопа «Mensight » и актёр театра «Мадригал» Влад Кулев.

Сами парикмахеры говорят, что опыт работы в метро у них впервые. До этого бесплатно стригли персонал и пациентов в одной из больниц города.

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