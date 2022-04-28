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28.04.2022  21:16   

В Харькове парикмахеры работают прямо в метро (фото)

Ребята пришли постричь мальчиков и мужчин, проживающих в харьковской подземке. Многие из них ходили к парикмахеру еще до начала войны.



Инициативу волонтера Виктории Петрухиной  поддержал владелец барбершопа «Mensight » и актёр театра «Мадригал» Влад Кулев.

 
Сами парикмахеры говорят, что опыт работы в метро у них впервые. До этого бесплатно стригли персонал и пациентов в одной из больниц города.

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Тэги:  метро, парикмахер, волонтеры, стрижка, харьков
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