28.04.2022 17:53 Дмитрий Колоней

В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов провел совещание по вопросам организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в тесте будет по 20 вопросов по трем предметам - украинскому языку, истории и математике. Оценивать знания будут, как и ранее, по 200-балльной шкале. По результатам оценивания школьники будут поступать в вузы.

Директор департамента сообщила, что в Харькове почти 90% выпускников из 98%, которые были готовы сдавать ВНО, уже подтвердили участие в тестировании.

«Мы всех стопроцентно уже зарегистрировали на ВНО. Все имеют логин и пароль, и каждому придет подтверждение на участие в мультипредметном тестировании. Если школьник подтверждает участие, то его опять зарегистрируют. Всего запланировано три сессии: одна - в июле, а дополнительные - в августе и сентябре», - заявила Ольга Деменко.

Также она сообщила, что для всех 9-ти и 11-классников заказали свидетельства и аттестаты об окончании образования. Если ребенок уехал из Харькова в другой город, тогда там закажут эти документы, а в Харькове аннулируют.