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28.04.2022  17:53   Дмитрий Колоней

В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов провел совещание по вопросам организации окончания учебного года, вступительной кампании и подготовки к следующему учебному году.
 
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в тесте будет по 20 вопросов по трем предметам - украинскому языку, истории и математике. Оценивать знания будут, как и ранее, по 200-балльной шкале. По результатам оценивания школьники будут поступать в вузы.
 
Директор департамента сообщила, что в Харькове почти 90% выпускников из 98%, которые были готовы сдавать ВНО, уже подтвердили участие в тестировании.
 
«Мы всех стопроцентно уже зарегистрировали на ВНО. Все имеют логин и пароль, и каждому придет подтверждение на участие в мультипредметном тестировании. Если школьник подтверждает участие, то его опять зарегистрируют. Всего запланировано три сессии: одна - в июле, а дополнительные - в августе и сентябре», - заявила Ольга Деменко.
 
Также она сообщила, что для всех 9-ти и 11-классников заказали свидетельства и аттестаты об окончании образования. Если ребенок уехал из Харькова в другой город, тогда там закажут эти документы, а в Харькове аннулируют.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вно, игорь терехов, харьков, аттестат, мультипредметный тест
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