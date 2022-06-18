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18.06.2022  19:14   Дмитрий Колоней

Более тысячи выпускников школ Харьковщины стали медалистами

Всего в этом году на Харьковщине - 14 349 выпускников 11 классов.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, несмотря на боевые действия, школьники тщательно учились и получили 232 серебряных и 832 золотых медалей.
 
Аттестаты о среднем образовании начнут выдавать выпускникам уже с 25 июня 2022 года.
 
В частности, из-за войны вместо ВНО выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест, на который зарегистрировались 8 489 харьковчан.
 
Исходя из приоритета безопансости для прохождения НМТ в 5 населенных пунктах области обустроим 15 специально определенных пунктов.
 
Мультипредметный тест будет проводиться в 3 этапа: основная сессия – с 18 июля по 10 августа, дополнительная сессия – с 16 по 20 августа, специальная сессия – с 12 по 16 сентября.
 
Харьковские выпускники, которые зарегистрировались как переселенцы, могут сдавать тесты в западных областях Украины. За рубежом будут открыты пункты тестирования.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выпускные, школа, харьков, медали, вно, мультипредметный тест
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