18.06.2022 19:14 Дмитрий Колоней
Более тысячи выпускников школ Харьковщины стали медалистами
Всего в этом году на Харьковщине - 14 349 выпускников 11 классов.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, несмотря на боевые действия, школьники тщательно учились и получили 232 серебряных и 832 золотых медалей.
Аттестаты о среднем образовании начнут выдавать выпускникам уже с 25 июня 2022 года.
В частности, из-за войны вместо ВНО выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест, на который зарегистрировались 8 489 харьковчан.
Исходя из приоритета безопансости для прохождения НМТ в 5 населенных пунктах области обустроим 15 специально определенных пунктов.
Мультипредметный тест будет проводиться в 3 этапа: основная сессия – с 18 июля по 10 августа, дополнительная сессия – с 16 по 20 августа, специальная сессия – с 12 по 16 сентября.
Харьковские выпускники, которые зарегистрировались как переселенцы, могут сдавать тесты в западных областях Украины. За рубежом будут открыты пункты тестирования.
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