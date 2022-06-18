18.06.2022 19:14 Дмитрий Колоней

Более тысячи выпускников школ Харьковщины стали медалистами

Всего в этом году на Харьковщине - 14 349 выпускников 11 классов.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, несмотря на боевые действия, школьники тщательно учились и получили 232 серебряных и 832 золотых медалей.

Аттестаты о среднем образовании начнут выдавать выпускникам уже с 25 июня 2022 года.

В частности, из-за войны вместо ВНО выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест, на который зарегистрировались 8 489 харьковчан.

Исходя из приоритета безопансости для прохождения НМТ в 5 населенных пунктах области обустроим 15 специально определенных пунктов.

Мультипредметный тест будет проводиться в 3 этапа: основная сессия – с 18 июля по 10 августа, дополнительная сессия – с 16 по 20 августа, специальная сессия – с 12 по 16 сентября.

Харьковские выпускники, которые зарегистрировались как переселенцы, могут сдавать тесты в западных областях Украины. За рубежом будут открыты пункты тестирования.