18.06.2022 19:58

Как в Харькове во время обстрелов прошел выпускной (фото)

Вместо изысканных платьев и бала – выпускники этого года танцуют последний свой школьный вальс во дворе поврежденного лицея, пережившего с начала войны обстрелы и пожар.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Так нынешние харьковские одиннадцатиклассники прощаются со своей школой – которая стала для каждого из них вторым домом.

В этом лицее на праздничном выпускном собралась только часть учащихся. Все остальные разбросаны по Украине и странам мира, поэтому к выпускному вечеру присоединились онлайн.

Выпуск у воспитанников школ, особенно Харькова, непростой. В условиях войны, под вой сирены воздушной тревоги и взрывов, прогремевших среди бела дня в городе. Лицеисты благодарят за бесценные знания, веру и наставления. Обещают достойно идти по новому пути, обещают не подвести ни учителей, ни родителей, ни родной Харьков.

"Сегодня мы выпускаем 57 учащихся. 11 из них награждены золотой медалью. Этот год особенный и для меня. Я не только директор, но и мама выпускника. Я чувствую очень большую веру в наших детей, в их будущее, в их будущее в нашей стране. Я верю, что каждый из них чувствует свою ответственность за страну. И каждый из них будет делать все возможное, чтобы восстанавливать Харьков, восстанавливать Украину, восстанавливать свободную Украину" - говорит Кириченко Светлана Владимировна, директор лицея.

С начала полномасштабного вторжения в Харькове оккупационные войска российской федерации повредили практически каждую вторую школу города. Но Харьков ради детей настроен возродить все, отремонтировать и отстроить. Некоторые учебные заведения придется строить заново.

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