    
Главная Фото Образование Как в Харькове во время обстрелов прошел выпускной (фото)
18.06.2022  19:58   

Как в Харькове во время обстрелов прошел выпускной (фото)

Вместо изысканных платьев и бала – выпускники этого года танцуют последний свой школьный вальс во дворе поврежденного лицея, пережившего с начала войны обстрелы и пожар.

Харьков, школа
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Так нынешние харьковские одиннадцатиклассники прощаются со своей школой – которая стала для каждого из них вторым домом.
 
В этом лицее на праздничном выпускном собралась только часть учащихся. Все остальные разбросаны по Украине и странам мира, поэтому к выпускному вечеру присоединились онлайн.
 
Выпуск у воспитанников школ, особенно Харькова, непростой. В условиях войны, под вой сирены воздушной тревоги и взрывов, прогремевших среди бела дня в городе. Лицеисты благодарят за бесценные знания, веру и наставления. Обещают достойно идти по новому пути, обещают не подвести ни учителей, ни родителей, ни родной Харьков.
 
"Сегодня мы выпускаем 57 учащихся. 11 из них награждены золотой медалью. Этот год особенный и для меня. Я не только директор, но и мама выпускника. Я чувствую очень большую веру в наших детей, в их будущее, в их будущее в нашей стране. Я верю, что каждый из них чувствует свою ответственность за страну. И каждый из них будет делать все возможное, чтобы восстанавливать Харьков, восстанавливать Украину, восстанавливать свободную Украину" - говорит Кириченко Светлана Владимировна, директор лицея.
 
С начала полномасштабного вторжения в Харькове оккупационные войска российской федерации повредили практически каждую вторую школу города. Но Харьков ради детей настроен возродить все, отремонтировать и отстроить. Некоторые учебные заведения придется строить заново.

Фотогалерея

Тэги:  школа, выпускной, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Образование Более тысячи выпускников школ Харьковщины стали медалистами 11.06 Образование Как украинские выпускники школ получат аттестаты за границей 06.06 Образование В Украине стартует проект «CVIDOMIобирати» для школьников
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 