18.06.2022 19:59 Дмитрий Колоней

В Харькове пойман проплаченный сторонник "русского мира" (фото)

В Харькове мужчина открыто поддерживал страну-агрессора.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 18 июня 2022 года к стражам порядка в Харькове поступила информация о том, что на территории Основянского района местный житель открыто выражает поддержку российской армии.

На место происшествия выезжали руководители Слободской окружной прокуратуры Харькова, руководители отдела полиции и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции разоблачили в противоправной деятельности 58-летнего харьковчанина. Он выражал открытую поддержку стране-агрессору. По его месту жительства полицейские изъяли российские деньги и символику.

Следователи открыли уголовное дело о коллаборационной деятельности. Расследрование продолжается. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.