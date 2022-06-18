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18.06.2022  19:59   Дмитрий Колоней

В Харькове пойман проплаченный сторонник "русского мира" (фото)

В Харькове мужчина открыто поддерживал страну-агрессора.

Криминал Харьков: Пойман проплаченный сторонник "русского мира" в Основянском районе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 18 июня 2022 года к стражам порядка в Харькове поступила информация о том, что на территории Основянского района местный житель открыто выражает поддержку российской армии.
 
На место происшествия выезжали руководители Слободской окружной прокуратуры Харькова, руководители отдела полиции и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции разоблачили в противоправной деятельности 58-летнего харьковчанина. Он выражал открытую поддержку стране-агрессору. По его месту жительства полицейские изъяли российские деньги и символику.
 
Следователи открыли уголовное дело о коллаборационной деятельности. Расследрование продолжается. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
 
Тэги:  коллаборант, предатель, харьков
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