18.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней
Харьковских медиков отметили государственными наградами
Президент Украины наградил харьковских медиков за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Официальное интернет-представительство Президента Украины, Владимир Зеленский наградил медиков за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и по поводу их профессиональный праздник.
Согласно Указу Президента Украины наградили:
Орденом «За заслуги» ІІІ степени:
-
Акименко Артема Владимировича – директора коммунального некоммерческого предприятия «Городская многопрофильная больница №18» Харьковского городского совета;
-
Волченко Игоря Владимировича – заместителя директора Департамента здравоохранения – начальника управления Харьковской областной военной администрации;
-
Черепова Дмитрия Викторовича – директора коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница №17» Харьковского городского совета.
Орденом княгини Ольги III степени:
-
Кондратову Ирину Юрьевну – руководителя Регионального перинатального центра коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница».
Медалью «За спасенную жизнь»:
-
Алхимова Сергея Юрьевича – студента Харьковского национального медицинского университета;
-
Калиниченко Светлану Павловну (посмертно) – санитарку аптеки № 57 частного предприятия «Аптека 2011», г. Харьков.
Присвоили почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОНОР УКРАИНЫ»:
-
Бунину Владимиру Владимировичу – донору, г. Харьков;
-
Сентябову Анатолию Александровичу – донору, Харьковская область;
-
Тихоненко Наталии Анатольевне – донору, Харьковская область.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ»:
-
Вакуленко Вячеславу Михайловичу – директору коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница № 25» Харьковского городского совета;
-
Башка Виктору Федоровичу – директору коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
-
Купину Владимиру Ивановичу – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая травматологическая больница»;
-
Лобойко Константину Николаевичу – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;
-
Салдан Галине Николаевне – заместителю директора – руководителю службы коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
-
Хаустову Максиму Николаевичу – директору Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;
-
Яшан Наталии Леонидовне – начальнику Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Харьковской области» – врачу.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ»:
-
Бабковой Ирине Степановне – сестре медицинской коммунального некоммерческого предприятия «Городская стоматологическая поликлиника №2» Харьковского городского совета.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0