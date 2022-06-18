    
Главная Новости Харькова Медицина Харьковских медиков отметили государственными наградами
18.06.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Харьковских медиков отметили государственными наградами

Президент Украины наградил харьковских медиков за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Официальное интернет-представительство Президента Украины, Владимир Зеленский наградил медиков за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и по поводу их профессиональный праздник.
 

Согласно Указу Президента Украины наградили:  

 

Орденом «За заслуги» ІІІ степени:

 
  • Акименко Артема Владимировича – директора коммунального некоммерческого предприятия «Городская многопрофильная больница №18» Харьковского городского совета;
  •  Волченко Игоря Владимировича – заместителя директора Департамента здравоохранения – начальника управления Харьковской областной военной администрации;
  • Черепова Дмитрия Викторовича – директора коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница №17» Харьковского городского совета.
 

Орденом княгини Ольги III степени:

 
  • Кондратову Ирину Юрьевну – руководителя Регионального перинатального центра коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница».
 

Медалью «За спасенную жизнь»:

 
  • Алхимова Сергея Юрьевича – студента Харьковского национального медицинского университета;
  • Калиниченко Светлану Павловну (посмертно) – санитарку аптеки № 57 частного предприятия «Аптека 2011», г. Харьков.
 

Присвоили почетные звания:

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДОНОР УКРАИНЫ»:

 
  • Бунину Владимиру Владимировичу – донору, г. Харьков;
  • Сентябову Анатолию Александровичу – донору, Харьковская область;
  • Тихоненко Наталии Анатольевне – донору, Харьковская область.
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ»:

 
  • Вакуленко Вячеславу Михайловичу – директору коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница № 25» Харьковского городского совета;
  • Башка Виктору Федоровичу – директору коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
  • Купину Владимиру Ивановичу – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая травматологическая больница»;
  • Лобойко Константину Николаевичу – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;
  • Салдан Галине Николаевне – заместителю директора – руководителю службы коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
  • Хаустову Максиму Николаевичу – директору Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;
  • Яшан Наталии Леонидовне – начальнику Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Харьковской области» – врачу.
 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ»:

 
  • Бабковой Ирине Степановне – сестре медицинской коммунального некоммерческого предприятия «Городская стоматологическая поликлиника №2» Харьковского городского совета.
 
Источник:   Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Тэги:  награждение, медики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Спорт Харьковские дети-спортсмены награждены президентскими стипендиями 10.10 Общество В Харькове вручили премию для людей с инвалидностью   05.07 Власть Игорь Терехов наградил лучших налоговиков Харьковщины  
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 