Зеленський відзначив працівників «Харківобленерго» державними нагородами

Семеро співробітників АТ «Харківобленерго» відзначені державними нагородами з нагоди Дня енергетика.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня енергетика. Відповідний документ оприлюднений на сайті Офісу глави держави. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу АТ «Харківобленерго».
До нагородження представлені 7 працівників АТ "Харківобленерго" За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов'язку.
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначено начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова (посмертно).
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено електромонтера підстанції центральної служби підстанцій Надію Рудь.
Почесне звання "Заслужений енергетик України" отримали:
Нагадаємо, національна гвардія України та Департамент по роботі з громадськими об’єднаннями нагородили працівників комунальних підприємств Харкова.
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