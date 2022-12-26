26.12.2022 09:15 Рита Парфенова

Зеленський відзначив працівників «Харківобленерго» державними нагородами

Семеро співробітників АТ «Харківобленерго» відзначені державними нагородами з нагоди Дня енергетика.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня енергетика. Відповідний документ оприлюднений на сайті Офісу глави держави. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу АТ «Харківобленерго».



До нагородження представлені 7 працівників АТ "Харківобленерго" За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов'язку.



Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня відзначено начальника Харківського високовольтного району електричних мереж Андрія Власенкова (посмертно).



Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

майстер дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж Іван Агаджанян;

електрогазозварник Золочівського району електричних мереж Олександр Коц;

електромонтер Лозівського високовольтного району електричних мереж Олена Цвященко.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено електромонтера підстанції центральної служби підстанцій Надію Рудь.



Почесне звання "Заслужений енергетик України" отримали:

начальник Південного району з розподілу електроенергії Олександр Гончаров;

головний інженер товариства Григорій Миргород.

Нагадаємо, національна гвардія України та Департамент по роботі з громадськими об’єднаннями нагородили працівників комунальних підприємств Харкова.