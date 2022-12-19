19.12.2022 20:48 Дмитро Колонєй

Нагороджені учасники дитячого оздоровчого проєкту у Харкові (фото)

Про це інформує Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, онлайн-курс лікувально-профілактичних занять для дітей та підлітків "Здорова спинка" проходив з 31 жовтня по 15 грудня 2022 року. Учасники корегували правильну поставу та профілактику плоскостопості, а також прослухали лекції про здорове харчування та важливість дотримання режиму дня.

19 грудня 2022 року, директор департаменту Олександр Власенко відзначив 15 найактивніших учасників курсу почесними грамотами. Також діти отримали подарунки від Харківського міського голови Ігоря Терехова та БО «Благодійний фонд «Карітас Харків».

Захід був організований Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з обласним представництвом Української федерації скандинавської ходьби.