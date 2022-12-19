19.12.2022 21:05 Василь Голосний

Ігор Терехов відвідав Харківський обласний центр служби крові (фото)

Міський голова Ігор Терехов відвідав Харківський обласний центр служби крові у День відкритих дверей.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Під час заходу мер міста ознайомився з етапами технологічного процесу заготівлі та переробки крові в умовах війни, обговорив фактичні потреби та проблеми, з якими стикаються фахівці установи, а також поспілкувався з самими донорами.

«Хочу подякувати всім працівникам центру та небайдужим харків'янам, які приходять здати кров. Зараз спостерігається нагальна потреба в донорах, це першочергове питання як для військових, так і для мешканців регіону. Але найголовніше, що, попри важкі часи та обстріли, фахівці служби не припиняють допомагати людям», - зазначив Ігор Терехов.

Після початку повномасштабного вторгнення обласний центр служби крові переніс усе своє обладнання до підвального приміщення, де вже десять місяців продовжує приймати відвідувачів. Щодня здати кров приходять 150-170 жителів міста та області.

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