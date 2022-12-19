    
Главная Фото Медицина Ігор Терехов відвідав Харківський обласний центр служби крові (фото)
19.12.2022  21:05   Василь Голосний

Ігор Терехов відвідав Харківський обласний центр служби крові (фото)

Міський голова Ігор Терехов відвідав Харківський обласний центр служби крові у День відкритих дверей.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Під час заходу мер міста ознайомився з етапами технологічного процесу заготівлі та переробки крові в умовах війни, обговорив фактичні потреби та проблеми, з якими стикаються фахівці установи, а також поспілкувався з самими донорами.
 
«Хочу подякувати всім працівникам центру та небайдужим харків'янам, які приходять здати кров. Зараз спостерігається нагальна потреба в донорах, це першочергове питання як для військових, так і для мешканців регіону. Але найголовніше, що, попри важкі часи та обстріли, фахівці служби не припиняють допомагати людям», - зазначив Ігор Терехов.
 
Після початку повномасштабного вторгнення обласний центр служби крові переніс усе своє обладнання до підвального приміщення, де вже десять місяців продовжує приймати відвідувачів. Щодня здати кров приходять 150-170 жителів міста та області.

Фотогалерея

Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терезов, донор, кровь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.12 Медицина Нагороджені учасники дитячого оздоровчого проєкту у Харкові (фото) 19.12 Надзвичайні події Чоловік схиляв на бік ворога односельців на Харківщині 19.12 Суспільство Поліцейські влаштували свято до Дня святого Миколая для дітлахів Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 