19.12.2022 21:28 Дмитро Колонєй

Генератори від ООН забезпечать світлом десятки харківських будинків (фото)

Це відбулося завдяки взаємодії Харківського міського голови Ігоря Терехова з фондами ООН та за сприяння КУ «Офіс реформ Харкова».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт.

У випадку відключення електроенергії ці генератори забезпечать світлом та теплом п'ять пунктів обігріву та 49 житлових будинків.

Зазначимо, це вже друге постачання обладнання на потреби харків’ян від UNHCR. До цього агенція передала місту будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт.