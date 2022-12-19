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19.12.2022  21:28   Дмитро Колонєй

Генератори від ООН забезпечать світлом десятки харківських будинків (фото)

Це відбулося завдяки взаємодії Харківського міського голови Ігоря Терехова з фондами ООН та за сприяння КУ «Офіс реформ Харкова».

Забезпечать світлом та теплом десятки харківських будинків генератори від агенції ООН UNHCR
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) передала місту Харкову два генератори потужністю 150 та 200 кВт. 
 
У випадку відключення електроенергії ці генератори забезпечать світлом та теплом п'ять пунктів обігріву та 49 житлових будинків. 
 
Забезпечать світлом та теплом десятки харківських будинків генератори від агенції ООН UNHCR
 
Зазначимо, це вже друге постачання обладнання на потреби харків’ян від UNHCR. До цього агенція передала місту будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  блекаут, тепло, харьков, генератор, оон
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