16.10.2025 12:50 Рита Парфенова

ОСББ Харкова можуть отримати компенсацію на генератори

Міська влада компенсує 70% вартості генераторів для підвищення енергостійкості житлового фонду.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові триває реалізація програми, спрямованої на підвищення енергостійкості житлового фонду. За її умовами, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати компенсацію на придбання генераторів.

Міська влада покриває 70% вартості обладнання, проте сума відшкодування не може перевищувати 100 тис. грн. На сьогодні допомогу вже отримали 25 ОСББ.

Для участі у програмі необхідно подати пакет реєстраційних, платіжних та технічних документів до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Програма діятиме до 2027 року.

