    
Главная Новини Харкова Суспільство ОСББ Харкова можуть отримати компенсацію на генератори
16.10.2025  12:50   Рита Парфенова

ОСББ Харкова можуть отримати компенсацію на генератори

Міська влада компенсує 70% вартості генераторів для підвищення енергостійкості житлового фонду.

Харків компенсує до 70% вартості генераторів для ОСББ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові триває реалізація програми, спрямованої на підвищення енергостійкості житлового фонду. За її умовами, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати компенсацію на придбання генераторів.

Міська влада покриває 70% вартості обладнання, проте сума відшкодування не може перевищувати 100 тис. грн. На сьогодні допомогу вже отримали 25 ОСББ.

Для участі у програмі необхідно подати пакет реєстраційних, платіжних та технічних документів до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Програма діятиме до 2027 року.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше  РЕДПОСТ писав, що комунальні служби Харкова повністю готові до старту опалювального сезону. Щойно встановляться відповідні погодні умови та будуть отримані необхідні дозволи, тепло почнуть подавати в будинки харків’ян.

Тэги:  компенсація, генератор, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.09 Суспільство У Харкові ветерани-переселенці можуть отримати компенсацію за оренду житла 09.09 Влада Мешканці Харкова отримали компенсації за програмою «єВідновлення» на 1,5 млрд грн 20.08 Суспільство Українці зможуть отримувати компенсацію до 3 000 гривень: хто, яким чином та за що
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 