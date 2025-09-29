    
29.09.2025  11:16   Рита Парфенова

У Харкові ветерани-переселенці можуть отримати компенсацію за оренду житла

Ветерани війни серед внутрішньо переміщених осіб мають право на грошову виплату за оренду житла. У Харкові сума компенсації становить 4542 грн.

У Харкові ветерани-переселенці можуть отримати компенсацію за оренду житла

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, в Харкові ветерани війни, які є внутрішньо переміщеними особами і захищали незалежність та територіальну цілісність України, можуть отримати компенсацію за оренду житла. Розмір грошової виплати для харків’ян становить 4542 гривні.

Подати заяву на отримання компенсації можна до управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів міста за місцем проживання. У процесі підготовки документів допомогу надає фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 705-61-62 або електронною поштою [email protected].

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові звільнення від сплати місцевих податків і зборів для фізичних, юридичних осіб та підприємців подовжується до 31 грудня 2025 року.

Тэги:  соцзахист, компенсація, харків
