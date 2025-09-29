У Харкові ветерани-переселенці можуть отримати компенсацію за оренду житла

Ветерани війни серед внутрішньо переміщених осіб мають право на грошову виплату за оренду житла. У Харкові сума компенсації становить 4542 грн.
Подати заяву на отримання компенсації можна до управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів міста за місцем проживання. У процесі підготовки документів допомогу надає фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 705-61-62 або електронною поштою [email protected].
