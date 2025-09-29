    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Шахрайка з Харкова, яка ошукала знайомих на 1 млн грн, піде за ґрати
29.09.2025  11:55   Рита Парфенова

Шахрайка з Харкова, яка ошукала знайомих на 1 млн грн, піде за ґрати

Апеляційний суд скасував умовне покарання жінці, яка протягом 2022–2023 років ошукала знайомих на великі суми, та призначив їй 5 років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські прокурори через апеляцію домоглися реального покарання для 33-річної жінки, яка шахрайським шляхом завдала потерпілим збитків майже на 1 мільйон гривень.
 
За даними слідства, у 2022–2023 роках харків’янка систематично вводила в оману знайомих, користуючись їхньою довірою. Вона вигадувала різні причини для отримання коштів — від розвитку бізнесу та похорону дідуся до допомоги чоловікові вийти із СІЗО чи оплати послуг захисника.
 
Серед потерпілих був військовослужбовець, якому обвинувачена обіцяла допомогти придбати дрони. Чоловік перерахував на її рахунок 40 тисяч гривень, але жодних зобов’язань жінка не виконала. У кожному епізоді вона переконувала людей у нагальній потребі, отримувала гроші готівкою або на банківську картку та витрачала їх на власний розсуд.
 
Дзержинський (нині – Шевченківський) районний суд Харкова визнав жінку винною у шахрайстві, вчиненому повторно, що завдало значної шкоди та у великих розмірах (ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України). Спершу їй призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.
 
Прокурори не погодилися з таким рішенням та подали апеляцію. Суд апеляційної інстанції скасував вирок першої інстанції та призначив реальне покарання – 5 років ув’язнення. Вирок набрав законної сили.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про суд над  посадовицею, шахрайська схема якої завдала збитків на мільйон.
Тэги:  шахрайство, харків
