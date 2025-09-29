29.09.2025 12:25 Рита Парфенова

У Харкові стартував другий сезон «Гіда по класичній музиці»: українська спадщина у сучасному форматі

Новий сезон проєкту «Гід по класичній музиці» популяризує українську культурну спадщину серед підлітків і молоді через анімовані відеоролики та сучасні платформи.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оголошено про початок другого сезону проєкту «Гід по класичній музиці KharkivMusicFest. Сезон 2. Українська культурна спадщина». Перший сезон, який відбувся у 2021 році, знайомив аудиторію з творчістю Бетховена та основами етикету відвідування концертів.

Нинішній сезон набуває особливої актуальності на тлі російської агресії та загрози для української ідентичності. Проєкт пропонує сучасне бачення української класичної та традиційної музики, дозволяючи молоді відкривати її у нових форматах: на театральній сцені, у TikTok та на стадіонах.

«Гід по класичній музиці» демонструє багатство української музики — від величних симфоній до народних пісень та самобутніх інструментів. Анімовані відеокліпи поєднують авторські малюнки, живий спів та архівні записи видатних артистів, поєднуючи навчання та розвагу (edutainment) і роблячи спадщину доступною для молодої аудиторії.

У новому сезоні глядачі дізнаються про українську барокову музику, творчість Соломії Крушельницької, козацькі пісні, шлях композитора Бориса Лятошинського, народні інструменти, пісні Слобожанщини, постать Гната Хоткевича та Миколу Лисенка.

«Те, що раніше могло здаватися анахронізмом, сьогодні стає джерелом натхнення для молоді. Проєкт допомагає зробити українську класичну музику цікавою та актуальною, яка резонує із сучасними трендами та підтримує відчуття сили і гідності», — зазначає виконавча директорка фонду Марія Горбонос.

Подивитись відео можна на Facebook-сторінці фонду «Толока».

«Гід по класичній музиці KharkivMusicFest» реалізується Фондом громади Харкова «Толока», який є організатором Міжнародного музичного фестивалю KharkivMusicFest, за підтримки Українського культурного фонду та партнерства Українського радіо.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що лібрето Жадана до харківської опери про Вишиваного видадуть двомовною книгою.