04.08.2025 11:06 Рита Парфенова

Лібрето Жадана до харківської опери про Вишиваного видадуть двомовною книгою

У серпні вийде двомовне видання лібрето Сергія Жадана до опери «Вишиваний. Король України». Прибуток від продажу книжки буде передано бригаді «Хартія», яка боронить Харківщину.

Влітку 2025 року, в рік 130‑річчя Василя Вишиваного, вийде друком україно‑німецьке видання лібрето Сергія Жадана до опери «Вишиваний. Король України». Книжка об’єднає український оригінал і німецький переклад Клаудії Дате, яка вже понад 20 років працює з текстами Жадана. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Схід Opera».



Прем’єра опери відбулася в жовтні 2021 року в Харкові, автором лібрето був Жадан, а постановник – Алла Загайкевич. Оригінальне видання швидко розкупили фанати оперного мистецтва та літератури Жадана.



Опера «Вишиваний. Король України» — одна з наймасштабніших постановок Незалежної України. Її сценографія включала триярусну конструкцію вагою 5 тонн, а в постановці були задіяні 200 акторів. Вона поєднала елементи історії та сучасності, символізуючи нерозривність української боротьби за свободу в усі часи.



На честь ювілею Василя Вишиваного видавництво «Білка» готує нову привітальну версію лібрето. Під однією обкладинкою видання об’єднує два мовних світи та виконує роль культурної дипломатії. «Ми не просимо “візьміть нас у Європу”. Ми — це Європа», — наголосила продюсерка проєкту та культурна дипломатка Олександра Саєнко.



Дизайн нового видання розробив каліграф Олексій Чекаль: візуальна стилістика поєднує архітектурний вплив Відня і конструктивістську естетику Харкова. Новий шрифт Wilhelm, створений спеціально для цієї книжки, поєднує віденську сецесію та український авангард. Обкладинка виконана в чорно‑червоній палітрі, що символічно підкреслює дух спротиву.



Церемонія офіційної презентації книжки відбудеться в жовтні під час «Book Forum Lviv» — одного з найбільших літературних форумів у Східній Європі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відкриють фотовиставку Василя Голосного про життя міста під час блекаутів.