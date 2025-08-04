04.08.2025 12:07 Рита Парфенова

Інформація про захоплення Гоптівки – фейк: КПП на Харківщині під контролем ЗСУ

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито взяття контрольно-пропускного пункту «Гоптівка» на Харківщині. Як повідомив Задоренко, українські захисники відбили штурм: понад десять окупантів ліквідовано, решта втекли.

У понеділок вранці російські пропагандистські ресурси почали поширювати фейкову інформацію про те, що контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» нібито перейшов під контроль армії рф. Як заявив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, ця інформація не відповідає дійсності, передає РЕДПОСТ.

За словами очільник МВА, окупанти дійсно спробували атакувати КПП, проте штурм було успішно відбито.

У результаті бойових дій бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили понад десять російських військових, а десятки інших втекли у зворотному напрямку – назад до території рф.

Наразі КПП «Гоптівка» повністю перебуває під контролем українських Сил оборони. Загроз для кордону Харківщини на цій ділянці немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.