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04.08.2025  08:49   Рита Парфенова

Окупанти випустили по Харківщині 48 авіаракет і дрони «Шахед»

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.

вибух

За минулу добу війська рф обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під ударами опинилися мирні території, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.

Окупанти застосували проти регіону різні типи озброєння:

  • 48 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 керованих авіабомб (КАБ);
  • 6 дронів-камікадзе типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА «Герань-2»;
  • 4 безпілотники типу «Молнія».

Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, в селі Велика Бабка Чугуївського району зафіксовано руйнування на території недіючого підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 3–4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували пожежі після атак у трьох районах області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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