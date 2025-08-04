Окупанти випустили по Харківщині 48 авіаракет і дрони «Шахед»

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.
За минулу добу війська рф обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Під ударами опинилися мирні території, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.
Окупанти застосували проти регіону різні типи озброєння:
Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, в селі Велика Бабка Чугуївського району зафіксовано руйнування на території недіючого підприємства.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 3–4 серпня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували пожежі після атак у трьох районах області.
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У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
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