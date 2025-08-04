04.08.2025 08:57 Рита Парфенова

Росіяни обстріляли Прудянку з РСЗВ: пошкоджено будинок і лінію електропередачі

Уранці 4 серпня російські війська здійснили обстріл села Прудянка на Харківщині з реактивної артилерії. Руйнувань зазнав приватний сектор та електромережа.

Сьогодні, 4 серпня, близько 7:00 ранку російські війська завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селу Прудянка Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше один приватний житловий будинок, а також локальну лінію електропередачі.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.