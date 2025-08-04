Росіяни обстріляли Прудянку з РСЗВ: пошкоджено будинок і лінію електропередачі

Уранці 4 серпня російські війська здійснили обстріл села Прудянка на Харківщині з реактивної артилерії. Руйнувань зазнав приватний сектор та електромережа.
Сьогодні, 4 серпня, близько 7:00 ранку російські війська завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селу Прудянка Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше один приватний житловий будинок, а також локальну лінію електропередачі.
На щастя, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих немає, але пошкоджена цивільна інфраструктура.
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У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
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