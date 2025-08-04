У Харкові визначили переможців забігу «Біжи та перемагай» на дистанціях 5 і 10 км

У традиційному харківському легкоатлетичному забігу взяли участь спортсмени на двох дистанціях. Переможцями на 5 км стали Андрій Половінко та Анна Грідіна, на 10 км – Сергій Прескорнік і Катерина Кулініч.
У Харкові відбувся щорічний забіг «Біжи та перемагай», який об’єднав спортсменів на двох дистанціях – 5 та 10 кілометрів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
На дистанції 5 км серед чоловіків перемогу здобув Андрій Половінко. Другим фінішував Володимир Бондарев, а третє місце посів Максим Богданов.
Серед жінок першою до фінішу прийшла Анна Грідіна. Срібною призеркою стала Ольга Чумакова, а «бронзу» виборола Олена Ковтун.
У забігу на 10 км перемогу серед чоловіків здобув Сергій Прескорнік. Андрій Іванченко посів друге місце, а Олексій Гагін – третє.
Серед жінок на цій дистанції переможницею стала Катерина Кулініч. Друге місце дісталося Єлизаветі Острянській, третє – Юлії Балабусі.
Забіг пройшов у дружній атмосфері й став ще одним спортивним символом стійкості та єдності харків’ян у воєнний час.
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