04.08.2025 09:58 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 14

Богодухів – 9

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 9

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 11

Берестин – 12

Лозова – 10

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 3 серпня 2025 року.