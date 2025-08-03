03.08.2025 10:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 13

Богодухів - 12

Коломак - 14

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 10

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 серпня 2025 року.