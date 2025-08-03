Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 серпня 2025 року.
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Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
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