03.08.2025 10:27 Дмитро Колонєй

Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом представників Повітряних Сил Збройних Сил України.



Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт - Ігор Терехов



Привітання міського голови Ігоря Терехова з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України наводить РЕДПОСТ.

«Шановні воїни Повітряних Сил ЗСУ!

Щодня ви, як щит, бороните українське небо від ворога. Харків постійно є мішенню для агресора, але ви даєте нам надію на спокій та мир. Ви відбиваєте атаки дронів і ракет, які агресор модернізує та підступно запускає по цивільному населенню. Але завдяки вам ми живемо, продовжуємо працювати та боротися. Ваша служба - це взірець відданості Батьківщині, мужності та витримки.

Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт! Бажаю вам міцного здоров’я, чистого неба та якнайшвидшої Перемоги!».

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