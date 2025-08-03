    
Главная Новини Харкова Влада Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт - Ігор Терехов
03.08.2025  10:27   Дмитро Колонєй

Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом представників Повітряних Сил Збройних Сил України.


Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт - Ігор Терехов
Привітання міського голови Ігоря Терехова з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України наводить РЕДПОСТ. 
 
«Шановні воїни Повітряних Сил ЗСУ! 
 
Щодня ви, як щит, бороните українське небо від ворога. Харків постійно є мішенню для агресора, але ви даєте нам надію на спокій та мир. Ви відбиваєте атаки дронів і ракет, які агресор модернізує та підступно запускає по цивільному населенню. Але завдяки вам ми живемо, продовжуємо працювати та боротися. Ваша служба - це взірець відданості Батьківщині, мужності та витримки.
 
Харків вдячний кожному, хто тримає повітряний фронт! Бажаю вам міцного здоров’я, чистого неба та якнайшвидшої Перемоги!».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 ЖКГ У липні внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено 179 будинків 01.08 Влада Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов 01.08 Суспільство У Харкові вдосконалюють систему укриттів: метро, підвали й зупинки – як працює захист
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 