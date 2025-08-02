02.08.2025 11:23 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 12

Коломак – 14

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 14

Куп’янськ – 13

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 1 серпня 2025 року.