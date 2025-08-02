Ізюмська громада: ситуація з енергозабезпеченням

Після нічного удару російських дронів по Ізюмському району частина населених пунктів залишилась без електрики. Станом на ранок 2 серпня електропостачання відновили для критичної інфраструктури та 50% абонентів.
Станом на 11:30 2 серпня критично важливі об’єкти Ізюмської громади Харківської області вже підключені до електропостачання та функціонують у штатному режимі.
Про це повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, електроенергію вже отримують 50% абонентів громади. Роботи з відновлення продовжуються. У другій половині дня планується забезпечити електропостачання для більшості мешканців.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок нічної атаки дронів з боку рф велика частина Ізюмського району, включаючи сам Ізюм, залишилася без світла.
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