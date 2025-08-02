02.08.2025 13:44 Рита Парфенова

росія втратила 52 окупантів і 107 одиниць техніки на Харківському напрямку

Протягом минулої доби російські війська чотири рази намагалися прорвати оборону, але зазнали втрат у живій силі, техніці та дронах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 2 серпня оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак контрольованою силами оборони України.

За минулу добу ворог чотири рази намагався прорвати українські оборонні рубежі. Російські війська завдали трьох авіаційних ударів, застосувавши чотири керовані авіабомби (КАБ) та шість некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом зафіксовано 582 обстріли, з них 147 – атаки дронами-камікадзе.

Українські сили продовжують завдавати втрат противнику. За добу знищено або поранено 52 російських військових, з яких 27 – безповоротні втрати.

Також на Харківському напрямку знищено або пошкоджено 107 одиниць техніки ворога, серед них:

6 артилерійських систем;

9 автомобілів;

88 безпілотників;

4 одиниці спеціальної техніки.

Окрім цього, знищено:

122 укриття особового складу;

3 стартові позиції запуску дронів;

1 склад боєприпасів;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Сили оборони продовжують виконувати завдання з відсічі російської агресії та утримують свої позиції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за 1 серпня російські війська здійснили 14 атак у Харківській області. Під ударами опинилися Красне Перше, Кам’янка, Голубівка, Підлиман та інші населені пункти.