02.08.2025 14:30 Рита Парфенова

Нічні атаки дронами по Балаклії та Лиману: пошкоджено інфраструктуру (фото)

У ніч на 2 серпня війська рф атакували Харківщину безпілотниками «Герань-2». Під удари потрапили об’єкти в Балаклії та Лимані. Прокуратура відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. За попередніми даними слідства, близько 00:30 ворог вдарив дронами по місту Балаклія Ізюмського району.

У результаті атаки пошкоджено торговий об’єкт, приміщення пошти, житлові будинки, господарчі споруди та адміністративні будівлі.

Ще три дрони влучили по селу Лиман Чугуївського району, де зазнала руйнувань непрацююча ферма.

Слідчі встановили, що для обстрілів окупанти застосували ударні БпЛА типу «Герань-2».

Прокурори Ізюмської та Чугуївської окружних прокуратур відкрили досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.