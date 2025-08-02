02.08.2025 16:08 Рита Парфенова

На Харківщині відбито шість атак армії рф, ще три бої тривають – ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках тривають бойові дії. Українські захисники зупинили кілька атак ворога. Також зафіксовано обстріли прикордонних населених пунктів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили три штурмові атаки російських військ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше. Ще два бойові зіткнення на цій ділянці фронту тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби штурму поблизу населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове. Одне зіткнення продовжується станом на цю годину.

Крім того, внаслідок обстрілів з території російської федерації зазнав пошкоджень прикордонний населений пункт Леміщине.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за 1 серпня російські війська здійснили 14 атак у Харківській області. Під ударами опинилися Красне Перше, Кам’янка, Голубівка, Підлиман та інші населені пункти.