Ворожий дрон поцілив у авто з дітьми на Харківщині – поранено 6-річну дівчинку

У селі Івано-Шийчине на Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну машину з батьком і двома дітьми.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
2 серпня близько полудня у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою ударного FPV-дрона. Безпілотник влучив у машину, що їхала вулицею, і вибухнув.
У салоні перебував чоловік разом із двома дітьми – 6-річною донькою та 3-річним сином. У результаті атаки поранення отримала дівчинка. Її стан медики оцінюють як задовільний.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
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