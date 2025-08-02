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02.08.2025  16:49   Рита Парфенова

Ворожий дрон поцілив у авто з дітьми на Харківщині – поранено 6-річну дівчинку

У селі Івано-Шийчине на Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну машину з батьком і двома дітьми.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

2 серпня близько полудня у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російські війська атакували цивільний автомобіль за допомогою ударного FPV-дрона. Безпілотник влучив у машину, що їхала вулицею, і вибухнув.

У салоні перебував чоловік разом із двома дітьми – 6-річною донькою та 3-річним сином. У результаті атаки поранення отримала дівчинка. Її стан медики оцінюють як задовільний.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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